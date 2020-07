La strana idea del brasiliano Oscar: “Pronto a giocare per la Nazionale cinese”

“In Cina tutti vedono quanto io stia giocando bene”, ha detto Oscar. “Quindi se la squadra nazionale cinese avesse bisogno di un buon centrocampista penso che potrei dare una mano. Sempre che le regole vengano cambiate”, ha aggiunto il brasiliano che non viene chiamato in Nazionale, nel Brasile, dal 2015. Un’affermazione importante ma che sembra poco realizabile dato che secondo i criteri FIFA Oscar non può più cambiare Nazionale dopo averla già rappresentata in ben 48 occasioni, soprattutto in un Mondiale (nel 2014).