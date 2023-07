La trasformazione di Pedri al Barcellona: presi 7 kg… di muscoli

Il centrocampista spagnolo è cambiato molto fisicamente dal suo arrivo in maglia blaugrana.

Senza dubbio è tra i centrocampisti più forti del mondo e ha ancora tanto da dare al mondo del pallone. Parliamo di Pedriche in queste ore è stato oggetto di un interessante focus da parte di Sport.es. Il centrocampista del Barcellona, infatti, tornato ad allenarsi per la stagione 2023-24 con la maglia blaugrana è parso piuttosto in forma e... muscoloso.