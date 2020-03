La trovata del Colonia, lo chef consiglia i giocatori con…un’app!

Quarantena non vuol dire vacanza. Soprattutto per chi fa del fisico il proprio strumento di lavoro. Tra questi anche i calciatori che in isolamento sono comunque tenuti a seguire un regime alimentario sano ed equilibrato. Parecchi giocatori sui loro social hanno mostrato i pasti consegnati dai club. Dalla Germania invece, ecco un’idea innovativa per pizzicare i giocatori che hanno “sgarrato” durante la quarantena.

APP – La novità arriva dal Colonia. Quanto raccontato dall’allenatore Markus Gidsol, la trovata del club è veramente geniale: “Non ci lamentiamo, ma proviamo a prendere positivamente questo stop forzato. Siamo in contatto regolare coi nostri giocatori, ne monitoriamo gli allenamenti e l’alimentazione con il nostro chef che consiglia i piatti da cucinare e mangiare attraverso un’app. Abbiamo dovuto frenare qualcuno che stava sgarrando, ma in generale si stanno comportando bene”. Insomma, una “vigilanza” simpatica e soprattutto utile anche per i giocatori.