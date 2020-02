La vera sfida di Haaland: “Voglio fare meglio di mio padre…”

Erling Haaland è l’uomo del momento. E non poteva essere altrimenti visti i suoi recenti numeri da record. Gol su gol, prima con il Salisburgo e adesso con la maglia del Borussia Dortmund. Il centravanti norvegese sta entusiasmando il mondo del pallone, ma lui resta umile e sottolinea ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga quale sia il suo vero obiettivo: fare meglio di Alf-Inge, ex calciatore norvegese nonchè… suo padre.

MEGLIO DI LUI – “Mio padre è sempre stato un modello da seguire per me. Ho sempre detto a me stesso che sarei voluto diventare un grande calciatore a livello professionistico. Per tutta la mia vita ho avuto questo in testa. La carriera di mio papà? Provare a diventare più forte di lui è sempre un obiettivo per me. Io sono ancora dietro rispetto a lui, che ha giocato 34 partite con la Norvegia e più di 200 gare in Premier League”. E sull’esperienza in Germania con la nuova squadra: “Sono al Borussia Dortmund da un mese circa ma mi sono trovato subito benissimo con tutti, soprattutto in campo. Quando giochi con giocatori tipo Sancho, Reus e Hazard, devo solo aspettare il pallone”, ha concluso Haaland.