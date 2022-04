Lacazette, addio Arsenal per… troppa voglia di Champions: “Mi manca”

L'attaccante cerca una nuova esperienza importante, possibilmente con vista Champions...

Con la corsa al quarto posto in Premier League che sembra farsi sempre più complicata, l'Arsenal potrebbe non ottenere la posizione per prendere parte al torneo, motivo ulteriore per il quale il giocatore si sta guardando attorno: "Sono in trattativa con molti club", ha spiegato Lacazette che è in scadenza di contratto con i londinesi. "Sono aperto a tutte le possibilità. Lione? Non ho mai interrotto i rapporti col mio ex club. Sanno che sono libero, se mi vogliono devono fare una proposta. Voglio giocare in Europa. Non gioco la Champions League da tanto tempo e mi manca".