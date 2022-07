Lacazette, che paura: aggredito dalle vespe durante partita di paintball con la squadra

Non un bel modo di iniziare la sua nuova avventura al Lione. Parliamo dell'attaccante ex Arsenal Alexandre Lacazette che durante una partita di paintball con la squadra, un'attività ricreativa dal ritiro pre-stagionale andata in scena a Sint-Michielsgetel in Olanda, ha subito un vero e proprio attacco da parte di uno sciame di vespe che non l'hanno proprio risparmiato.