Lacazette torna “a casa”: 5 anni dopo rieccolo al Lione

L'attaccante lascia l'Arsenal per firmare col club francese

Cinque anni dopo, Alexandre Lacazette torna al Lione. Nelle scorse settimane si era tanto parlato della possibilità di rivedere l'attaccante fare ritorno all'OL e adesso è ufficiale. Il giocatore ha salutate l'Arsenal e ha detto sì al club che nel 2017 lo aveva venduto proprio ai Gunners per circa 60 milioni.

Sui profili social della società francese e in una nota ufficiale, il Lione ha così dato il "Benvenuto a casa" al giocatore. Lacazette è nato a Lione e cresciuto calcisticamente proprio nel club dove si era imposto prima appunto della cessione 5 anni fa. Per il centravanti un contratto fino al 2025 e conferenza stampa di rito fissata già in mattinata alla presenza del presidente Aulas e del portiere Lopes che ha rinnovato recentemente. "Benvenuto a casa, tifosi gli siete mancati", ha scritto su Twitter il club accompagnado un bel filmato con alcuni dei momenti del giocatore di ritorno nella città francese.