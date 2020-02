L’ADO Den Haag non vince più, i tifosi danno alla squadra una lezione di tattica

La squadra non vince da un mese? Non c’è problema, ci pensano i tifosi. Quello che è successo nel campionato olandese ha dell’incredibile. La squadra in questione è l’Ado Den Haag militante nell’Eredivise. Da un mese a questa parte la squadra non ha più ottenuto una vittoria e la situazione in classifica è tutto fuorché rassicurante: penultimo posto in classifica con 18 punti in 24 partite.

LEZIONE DI TATTICA – A prendere in mano la situazione ci hanno pensato alcuni tifosi della squadra olandese. Durante un allenamento infatti, un gruppo di sostenitori ha fatto irruzione in campo e radunato squadra e staff davanti ad una lavagna per una rapida lezione di tattica. Un’invasione del tutto pacifica, ma che ha dell’incredibile. Una mossa che ha lasciato stupito anche Alan Pardew attuale allenatore degli olandesi, ma con un passato in Premier League.