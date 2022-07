LAFC, vittoria nel derby davanti a Chiellini e Bale. Il gallese: “Fatta scelta giusta”

Il Los Angeles FC ha interrotto il digiuno di vittorie imponendosi per 3-2 nel derby contro il LA Galaxy. Palcoscenico delle grandi occasioni e per l'appuntamento c'erano anche i due nuovi arrivati: Giorgio Chiellini e Gareth Bale . Al Banc of California Stadium, l'italiano è andato in panchina mentre il gallese, arrivato qualche ora prima, ha assistito da spettatore al match.

L'ex Juventus, come detto, era già parte della squadra a tutti gli effetti ma non ha fatto il suo debutto. Ad ogni modo è stato acclamato dalla folla durante la sfida. Per quanto riguarda l'esterno ex Real Madrid, invece, primo approccio con tanto di cori insieme ai tifosi e gavettoni con il resto del team dopo la vittoria: "Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta", ha detto Bale ai canali ufficiali del club. "Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l'ora di scendere in campo e di cercare di fare in modo che il Los Angeles vinca dei trofei. Al Mondiale con il Galles penserò a tempo debito".