L’Ajax non rinnoverà il contratto di Nouri: “Ma non lo lasceremo solo”

In tempo di crisi è sempre più complicato fare delle scelte. Anche le squadre di calcio in questi giorni stanno cercando di contenere le spese a fronte delle mancate entrate. Tra i tanti tagli ci sono inevitabilmente anche quelli legati agli stipendi dei calciatori.

NOURI – In casa Ajax la situazione è sicuramente più complicata. Il club olandese infatti non rinnoverà il contratto a Nouri, il giocatore che due anni fa fu colpito da un grave attacco cardiaco in campo. Il giocatore dopo due anni di coma è tornato a casa e comunica con la famiglia a gesti. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2020, non verrà rinnovato, ma il club ha assicurato che non lascerà solo il ragazzo nel suo percorso di riabilitazione. A riportarlo è il Telegraaf.