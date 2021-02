L’Ajax si schiera con Onana, squalificato per doping: tutti in campo con la sua maglia numero 24

Una doppietta del nuovo acquisto Sebastien Haller nel match di Coppa d’Olanda contro il PSV Eindhoven ha permesso all’Ajax di accedere alle semifinali del torneo. Una vittoria arrivata per 2-1 e che non può che essere dedicata al portiere Andre Onana, squalificato nelle scorse ore per doping a causa, secondo quanto filtrato dalla società olandese, di un farmaco destinata alla moglie ed ingerito per caso dall’estremo difensore.

Proprio per il calciatore, squalificato per 12 mesi, l’Ajax e i suoi compagni hanno avuto un pensiero speciale anche prima di portare a casa il successo…

TUTTO SULLA VICENDA ONANA

Ajax, il gesto per Onana

I calciatore dell’Ajax si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti del loro compagno di squadra Andre Onana, squalificato per doping. I biancorossi sono infatti scesi in campo nel riscaldamento che ha preceduto la gara di Coppa d’Olanda contro il PSV Eindhoven con addosso la maglia numero 24 del portiere camerunese. Uniti fino alla fine, i calciatori si sono decisamente schierati col proprio amico e compagno nella speranza che qualcosa possa cambiare nella decisione della Uefa che, lo ricordiamo, ha sospeso per un anno il calciatore.