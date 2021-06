L’Al Duhail saluta Benatia. L’ex Juventus può tornare in Italia

Il difensore dice addio al club qatariota. L'omaggio social della società

L' Al Duhail ha ufficialmente salutato Mehdi Benatia , che a fine contratto lascia così il Qatar in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima squadra. Il difensore, che di recente aveva parlato del ritorno di Allegri alla Juventus e della sua ex squadra potrebbe avere un futuro in Italia con diversi club che sarebbero interessati a lui.

Come detto, per Benatia si aprono le porte del calciomercato. I primi rumors di mercato parlano di Genoa ma non è detto che molte altre società possano provare ad aggiudicarsi un centrale di assoluta affidabilità e con grande esperienza in Serie A dopo le avventure con le maglie di Udinese, Roma e Juventus.