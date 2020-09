L’allarme di Carragher: “Non so se Havertz si adatterà mai al Chelsea”

Jamie Carragher, ex difensore che abbiamo visto per diversi anni vestire la maglia del Liverpool in Premier League, ha dei dubbi riguardo al trasferimento di Kai Havertz. Il giocatore, passato al Chelsea al termine di lunghi mesi di corteggiamenti e trattative, visto che il fortissimo calciatore tedesco arrivato dal Bayer Leverkusen piaceva praticamente a mezza Europa. L’ex calciatore ha espresso tutti i suoi dubbi in particolare dopo la prova piuttosto opaca di Havertz nel big match contro il Liverpool.

LE PAROLE DI CARRAGHER

“Non so se Havertz potrà adattarsi al modo di giocare del Chelsea. Contro il Liverpool è stato impiegato da esterno, mentre lui è un classico trequartista, uno di quei numeri 10 che stanno andando sempre più a scomparire nel mondo del calcio. In un 4-3-3 come quello proposto da Lampard faccio fatica a comprendere dove possa giocare, difficilmente lo vedo nei tre di centrocampo”. Così ha parlato Carragher ai microfoni di Sky Sports.

