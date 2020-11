L’allarme di Lampard: “In Premier gli infortuni aumentano, i giocatori sono sotto stress”

Frank Lampard si unisce al coro all’unisono contro i tanti impegni delle squadre e gli orari improponibili: “Gli infortuni sono in aumento in tutta la Premier League – spiega l’ex centrocampista del Chelsea – , i numeri ci sono, è chiaro che c’è correlazione tra le partite, zero pre-stagione e un calendario serrato. Dobbiamo cambiare le cose, non è così difficile. Dobbiamo continuare a cercare il modo migliore per mandare avanti questa stagione, modificando anche gli orari delle gare”.

“GIOCATORI SOTTO STRESS”

L’allenatore inglese poi invoca un ritorno alle cinque sostituzioni: “La mia preoccupazione principale è il benessere dei giocatori, sono sotto stress in modo incredibile – svela il tecnico inglese – , soprattutto quelli che giocano in Europa. Non voglio che nessuno pianga per i giocatori, ma ovunque bisognerebbe tornare ai cinque cambi, dobbiamo rivedere questo a mio parere”.