L’ambizione di Ancelotti: “In tre anni l’Everton vincerà trofei…”

Dopo aver salutato il Napoli, Carlo Ancelotti ha iniziato una nuova avventura all’Everton con la speranza che possa durare a lungo. Lo ha confessato lo stesso tecnico di Reggiolo ai canali ufficiali del club, annunciando la grande ambizione di portare la squadra a grandi livelli. Magari anche a vincere trofei.

A LUNGO – “Ho firmato un contratto di quattro anni e mezzo. E vorrei rimanere fino alla fine per mostrare le qualità miei e della squadra. Dopo, se ci fosse l’opportunità, vorrei rimanere qui. Vorrei restare a lungo. Il club ha grandi ambizioni, l’Everton vuole essere competitivo in Premier League e in Europa e ci stiamo lavorando. Abbiamo creato una buona base sotto forma di composizione. Ci sono giovani giocatori nella squadra che stanno progredendo”.

VINCERE – “Ogni anno l’Everton diventerà più forte. Penso che tra tre anni l’Everton potrà competere per vincere titoli, diventerà di nuovo una forza in Europa”, ha concluso Ancelotti.