L’ambizione di Malcom: “Voglio mostrare allo Zenit ciò che ho imparato da Messi…”

Nuova vita in Russia per il brasiliano Malcom. Dopo aver superato i problemi fisici che ne hanno ostacolato il costante impiego, il classe 1997 vuole conquistare lo Zenit San Pietroburgo. In che modo? Mettendo in pratica gli insegnamenti di… Lionel Messi.

Parlando a Footmercato, l’esterno ha commentato il suo periodo al Barcellona. Trasferitosi al club russo nell’estate 2019 per 40 milioni di euro, Malcom ha tutte le intenzioni di conquistare il nuovo pubblico: “Come è stato giocare con Messi? All’inizio, mi ha colpito un po’. Vedergli segnare tanti gol e il modo in cui li faceva… Ma anche negli allenamenti quotidiani. Ogni giorni era incredibile e per me è stato unico vedere il modo in cui tocca la palla, il modo in cui la controlla. Messi è il migliore al mondo. Solo guardando le sue partite ho imparato molto sul calcio. E sto provando a mettere in pratica le cose che ho visto ora allo Zenit. Lui è la mia ispirazione, ma non solo per me lo è per tutto il mondo”.