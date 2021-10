L’ambizione di Rami: “Sogno di tornare a giocare per la Francia”

Il francese gioca al Troyes e spera che con le prestazioni positivi possa essere chiamato dal CT Deschamps

SOGNO - L'ex difensore del Milan, oggi al Troyes, sa bene che non sarà facile eppure l'ambizione c'è: "Ovviamente è quasi impensabile che io torni in Nazionale. Ma è difficile non pensarci. Fa parte del mio carattere e nessuno mi impedirà di sognare", ha detto Rami. "Le persone che leggeranno questa intervista si chiederanno 'Di cosa sta parlando? Vuole tornare anche se non gioca', ma questo è il mio modo di fare. Nella mia testa mi dico sempre: 'Se fai una grande stagione con il Troyes e dai risposte, perché no?'. Didier Deschamps non convoca un giocatore solo perché è importante per il gruppo. Non gliene frega niente di calciatori che fanno gruppo o che aiutano il clima positivo della squadra. Lui vuole giocatori su cui poter contare, che offrano alte prestazioni. Dopo pensa anche alla generosità, alla mentalità e all'allegria che porti".