L’amore per il Liverpool arriva in Thailandia: tifoso dedica terreno della sua fattoria ai Reds

La scorsa stagione la cavalcata che ha portato al trionfo in Champions League, quest’anno la vetta della Premier League che, nonostante gli ultimi risultati negativi, non può essere messa in discussione. Il Liverpool entusiasma i propri tifosi, non solo quelli locali. Vedere per credere quanto riportato da ESPN che cita il profilo Twitter MatichonOnline.

Un tifoso in Thailandia, tale Chailiaw Manthong, ha voluto dedicare un intero campo della sua fattoria nella località Phetchabun. L’uomo ha seminato chicchi di riso in modo tale da ricreare lo stemma del suo amato club. Un vero e proprio ringraziamento per i risultati fantastici ottenuti dai Reds con la speranza che, oltre alla Premier League, possano esserci presto altre coppa da sollevare.