Lampard, attento a quei due! Tuchel e Allegri “interessati” alla panchina del Chelsea…

Frank Lampard in bilico sulla panchina del Chelsea. L’ex stella blues, oggi allenatore della squadra di Londra, traballa. La sua posizione sembra essere sotto attacco dopo le recenti deludenti prestazioni e un mercato faraonico che non ha visto risultati fin qui all’altezza. Ecco perché, secondo quanto riporta Sky Sports UK, il manager inglese potrebbe avere le ore contate con due allenatori di spessore candidati a prenderne il posto.

Lampard, attento: Tuchel e Allegri osservano…

Luton Town in FA Cup e Wolverhampton in Premier League. Potrebbero essere queste due le gare decisive per la panchina di Frank Lampard. Le prossime due sfide del Chelsea potrebbero decretare il futuro dell’attuale tecnico. In caso di mancato doppio successo, l’ex bandiera blues potrebbe “saltare”. Da quanto si apprende, le 8 vittorie, i 5 pareggi e le 6 sconfitte, non sarebbero il ruolino di marcia che la dirigenza londinese si aspettava dalla squadra e in caso di doppio trionfo, le cose potrebbero cambiare, a partire appunto dal tecnico.

In tal senso, i nomi di Thomas Tuchel, fresco di addio dal Psg, e di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sarebbero i più papabili. I due osservano da vicino e sono molto interessati alle vicende blues. A Lampard e ai suoi il compito di allontare ogni “sguardo”…