Lampard, buona la prima all’Everton: “Non la dimenticherò mai”

Il mister ha vinto al debutto nel nuovo club

Tanta felicità in casa Everton per il neo allenatore Frank Lampard che ha condotto per la prima volta la squadra da quando ne è diventato mister. Una prima volta indimenticabile dato che in FA Cup è arrivato il successo per 4-1 contro il Brentford. Una serata di calcio inglese che lo stesso mister ha ammesso, ai canali ufficiali Toffees, che difficilmente potrà scordare.

GIOIA - "Posso solo ringraziare i tifosi per il loro supporto. Mi hanno supportato all'inizio della partita e anche alla fine. Sono molto grato ai fan che sono stati così accoglienti sin dal mio primo giorno", ha esordito Lampard. "Per me è stato qualcosa di speciale, qualcosa che non dimenticherò mai. Ora dobbiamo calmarci e prepararci per le partite importanti di campionato. Abbiamo molto lavoro da fare, ma ho visto alcune cose incoraggianti. Siamo l'Everton, quindi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo essere veloci, dobbiamo lottare per la palla. L'ho visto oggi (contro il Brentford ndr) e deve continuare ad essere così".