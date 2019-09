Lampard e il premio Fair Play a Bielsa: “Perché darlo a lui nell’anno dello Spygate?”

Parole dure da parte di Frank Lampard, attuale allenatore del Chelsea, nei confronti del collega Marcelo Bielsa. Il casus belli? Il premio FIFA Fair Play assegnato al Loco, ma non perché lo volesse l’ex centrocampista, bensì per un episodio avvenuto all’inizio della scorsa stagione fra i due, quando Lampard allenava il Derby County e Bielsa il Leeds: l’argentino aveva deciso di mandare qualcuno a spiare un allenamento dei Rams alla vigilia di uno dei due scontri diretti stagionali, portando alla luce il cosiddetto Spygate. “È strano che il premio Fair Play lo abbia vinto Bielsa – ha detto Lampard -, non è giusto che glielo si assegni nello stesso anno in cui è stato il protagonista dello Spygate. Non so chi voti, ma tutti hanno visto quanto accaduto. È inappropriato, non ci credevo nemmeno quando ho visto”.