Lampard giura amore al Chelsea con un ‘ma’: “Voglio stare qui a lungo. Nazionale? Non ora, ma tengo molto al mio Paese”

Frank Lampard giura amore al Chelsea. Il tecnico blues, storico ex calciatore del club di Londra, come riporta Goal si è detto volenteroso di proseguire la sua esperienza allo Stamford Bridge anche oltre l’attuale durata del contratto. Un amore e un feeling perfetto fino ad ora e la sensazione di un qualcosa che può riportare la società ai vertici del calcio d’Europa.

Lampard: Chelsea e… Nazionale

“In termini di contratto, il tempo sembra essere volato e mi rimangono 18 mesi”, ha detto Lampard alla stampa. “Quando ho firmato e sono arrivato qui sentivo una sensazione speciale come se si trattasse di qualcosa a lungo termine. Mi sentivo come se avessi accettato il lavoro in una posizione diversa rispetto ai precedenti allenatori. Credo che tutti nell’ambiente Chelsea apprezzino questo feeling che si è instaurato. Ora sento che vorrei rimanere qui davvero per tanto tempo. Con il presidente c’è un grande rapporto, idem con i tifosi e con Marina (Granovskaia, direttore del Chelsea ndr)”.

A conferma di questo, anche l’incredibile mercato con tanti giovani: “Gli acquisti che abbiamo fatto in estate, a parte probabilmente Thiago Silva, sono stati acquisti per ora ma soprattutto per il futuro, giocatori che stanno migliorando e maturando e, ovviamente, mi piacerebbe far parte della loro crescita”.

Ma poi una piccola parentesi sulla Nazionale: “Se mi piacerebbe diventare ct? Non è una cosa a cui penso adesso. Non ora. Ma devo ammettere che sono molto legato al mio Paese quindi… In ogni caso non è una cosa di adesso, ora sono concentrato sul Chelsea”.