Lampard nella storia del Chelsea: record di vittorie in trasferta come Bobby Campbell

Frank Lampard sempre più nella storia del Chelsea. Dopo aver scritto pagine bellissime da calciatore, l’ex centrocampista si prende la scena anche come tecnico. Il successo maturato nella giornata di ieri contro il Watford ha regalato un record che reggeva da ben 30 anni.

Eguagliato, infatti, il numero di successi in trasferta in tutte le competizione che era stato siglato da Bobby Campbell nel 1989. Sette vittorie di fila in trasferta. Lampard deve ringraziare Abramham e Pulisic, autori delle due reti che hanno consentito al Chelsea di vincere in campionato nell’ultimo turno. Le prossime gare dei blues saranno in casa contro Ajax e Crystal Palace, successivamente la prossima partita esterna sarà contro i campioni in carica di Premier del Manchester City. Un impegno quasi proibitivo ma che potrebbe far entrare definitivamente il Chelsea di Lampard nella storia.