Lampard può tornare ad allenare in Premier League: ipotesi Crystal Palace

L'ex Chelsea può tornare alla guida di un club inglese

Potrebbe tornare presto a sedere sulla panchina di un club di Premier League Franck Lampard. Sull'ex stella del Chelsea, nonché ex manager blues, ci sarebbe il Crystal Palace. Secondo The Telegraph, il tecnico inglese è il principale candidato alla carica di allenatore del club londinese. Il contratto dell'attuale allenatore del Crystal Palace Roy Hodgson con la squadra scade alla fine della stagione 2020/2021 e per questa ragione la società starebbe pensando ad un cambio sulla panchina.