Lampard racconta l’esonero: “È stata dura, ma con il Chelsea…”

Lampard ha raccontato il suo esonero dal Chelsea

Prima di lui Frank Lampard, leggenda del Chelsea, che ha avvitato un progetto basato sul talento e sulla gioventù. L’ex tecnico dei Blues ha parlato al Times, a margine del suo inserimento nella Hall of Fame della Premier League, a riguardo del suo esonero: "È stato durissimo doverlo affrontare, ma sono consapevole che il legame con il Chelsea rimarrà speciale in ogni caso. Quando uno perde il posto attraversa un momento difficile e chiunque lo nega è un bugiardo. C’è l’orgoglio in gioco, per cui lavori ogni giorno, e poi ti viene tolto all’improvviso. È dura".