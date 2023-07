Lampard ricorda: “Chelsea? Mancava spirito di squadra e determinazione…”

A distanza di settimane dalla difficile esperienza al Chelsea, Frank Lampard ha parlato di quelli che erano i problemi della squadra e di come era impossibile risolverli. Queste le parole dell'allenatore condivise sul canale YouTube The Diary of CEO: "I giocatori avevano un livello insufficiente, non da Chelsea. L'ho capito in allenamento, mancava spirito di squadra e determinazione e fare bene perché non era ben chiaro quale fosse l'obiettivo. Sembrava che l'importante era solo finire la stagione". Ricordiamo che lo scorso anno i blues hanno giocato una delle peggiori stagioni da dieci anni a questa parte, piazzandosi solo 12esimi e fuori dalle coppe.