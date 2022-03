Lampard, troppo entusiasmo: si rompe la mano festeggiando gol vittoria dell’Everton

L'allenatore si è fratturato l'arto nella foga dell'entusiasmo per la vittoria allo scadere

Una mano fratturata per... il troppo entusiasmo. Può accadere anche questo dopo un successo arrivato oltre il novantesimo. Chiedere all' Everton ed in particolare a mister Frank Lampard che preso dalla foga dell'esultanza si è rotto l'arto.

Lo ha ammesso il diretto interessato dopo l'1-0 dei suoi firmato Iwobi allo scadere contro il Newcastle. "Mi sono rotto la mano durante i festeggiamenti", le parole di Lampard ad Amazon Prime Sport dopo la partita. "Le mie ossa devono essere piuttosto molli, ma non ricordo il momento preciso in cui mi sono fatto male. E' stata una notte fantastica e abbiamo bisogno di queste notti. Spirito e unione, i giocatori si sono rialzati. Non è stata una notte di qualità o di calma. Significa tanto per chi era allo stadio. Tutti lo sentivamo. Volevo che usassimo l'atmosfera del nostro pubblico. I fan dell'Everton volevano vedere la passione in questa gara e penso che l'abbiamo dimostrata".