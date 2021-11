Lampard vuole tornare ad allenare: studia guardando… l’Atalanta

L'ex stella inglese vorrebbe tornare alla guida di un club e intanto studia...

Frank Lampard è pronto per rimettersi in gioco e tornare alla guida di una squadra. Il mister sta ancora aspettando l'occasione giusta per tornare in panchina dopo il doloroso esonero dal Chelsea. L'ex centrocampista è stato in trattativa con il Crystal Palace e il Norwich che, però, hanno poi preferito andare in altre direzioni scegliendo Patrick Vieira e Dean Smith. Secondo The Telegraph, al momento, Lampard starebbe sfruttando al meglio il tempo libero. In che modo? Studiando e informandosi sulle squadre che maggiormente si stanno mettendo in luce.