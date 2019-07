L’aneddoto di Kily Gonzalez: “Ero già del Real Madrid, ma poi mi ha chiamato Maradona…”

Come riportato dal Mundo Deportivo, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, il centrocampista offensivo ex Inter Kily Gonzalez è stato ad un passo dal Real Madrid. Essendo stato, negli anni ’90, fra gli argentini più importanti nel suo ruolo, il giocatore avrebbe potuto raggiungere l’Europa ben prima di quanto poi in realtà è accaduto: “Quando giocavo nel Rosario Central, avevo già pronto un precontratto con il Real Madrid, ma nel bel mezzo delle negoziazioni mi ha chiamato a casa Diego Armando Maradona, pensate che cosa folle – ha detto a TyC Sports -. Mi ha detto: ‘Perché non giochi con me nel Boca Juniors?’. Io avevo 20 anni e ho deciso di correre da lui, scartando quindi l’ipotesi merengues“. Correva l’anno 1995: Gonzalez giunse nella squadra di Maradona, che stava concludendo in Patria la sua gloriosa carriera.