L’aneddoto di Mijatovic: “Carlos Tevez voleva firmare con il Real Madrid”

In questo periodo di stop tante personalità sportive legate al calcio hanno raccontato alcuni retroscena di mercato e non solo. Uno degli ultimi è quello raccontato da Predrag Mijatovic, ex dirigente del Real Madrid che al programma radiofonico Super Deportivo di Radio Villa Trinidad ha parlato di Carlos Tevez.

Tevez al Real Madrid

Il dirigente ha raccontato che l’argentino era molto vicino al trasferimento al Real: “Il giocatore argentino che mi sarebbe piaciuto portare al Real è Carlos Tevez. Quando era al Manchester United ci eravamo incontrati, lui aveva molta voglia di venire da noi ma come a volte succede nel calcio per una serie di ragioni non fu possibile. In quel periodo era il giocatore perfetto per il Real Madrid. Segnava molto, era un leader e un buon compagno. Non si arrendeva mai e lottava per 90′ su ogni pallone“.

Amore Boca

Nelle settimane scorse lo stesso Tevez ha invece rivelato che terminerà la sua carriera al Boca: “Mi ritirerò con questa maglia“, ha annunciato il centravanti come riporta La Nacion. “Ma non so se al termine di questa stagione o più avanti. A giugno deciderò cosa fare. Sono grato alla tifoseria del Boca Juniors per quanto mi sostiene e con il club va tutto bene. Riquelme? Ci siamo detti tutto ciò che dovevamo dirci”.