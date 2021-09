L’annuncio di Piqué sul ritiro: “Questa potrebbe essere la mia ultima stagione”

Il difensore centrale parla del suo futuro

ULTIMO ANNO - "Come ho sempre detto, la mia intenzione è quella di ritirarmi nel Barcellona", ha esordito Piqué che dal 2008 ha vestito la maglia blaugrana dopo un passato anche nelle giovanili. "Per questa ragione, quando tutti mi chiedono cosa farò in futuro io rispondo sempre che questa potrebbe essere l'ultima stagione, sì. Nella mia testa ormai ragiono anno dopo anno, quindi non posso garantire che ci sarò la prossima stagione. Il giorno in cui sentirò che non potrò più aiutare il Barça, mi ritirerò".