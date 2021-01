L’Anversa lo esclude dal progetto tecnico: Zé scatena la vendetta

Certi divorzi sono tanto annunciati quanto difficili da accettare. Probabilmente è il caso di quanto sta accadendo tra l’Anversa e il suo tesserato Didier Zè Lamkel. L’esterno offensivo, infatti, è ormai escluso dal progetto tecnico della squadra belga, ma non è ancora stato ceduto. Tuttavia sembra aver deciso di spingere il club a metterlo rapidamente sul mercato.

VENDETTA

Infatti attraverso i propri social, Zè Lamkel ha mostrato la sua vendetta. Si è recato agli allenamenti indossando la casacca dell’Anderlecht, squadra rivale dell’Anversa. Inoltre, come se non bastasse, il giocatore ha sporcato i muri del centro d’allenamento scrivendo “E’ stato Zè” per provocare ulteriormente la società.