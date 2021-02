Laporta e il futuro di Messi al Barcellona: “Vuole vincere titoli. Il suo costo? Genera più entrate che uscite”

Servirà ben più di un “semplice” contratto a cifre record per convincere Lionel Messi a restare al Barcellona, soprattutto dopo l’ennesimo k.o. in Europa registrato nelle scorse ore contro il Paris Saint-Germain. Lo sa bene Joan Laporta, ex presidente blaugrana e di nuovo candidato – e favorito -, alle prossime elezioni per ricoprire la carica di numero uno del club. Parlando a Sky Sport, l’esperto uomo di calcio ha commentato uno dei principali temi in ottica futura: il destino de La Pulce argentina.

Laporta e il futuro di Messi

“Servirà un’offerta sportiva competitiva”, ha esordito Laporta parlando del futuro di Messi in ottica contrattuale. “Leo è un vincente e vuole vincere col Barcellona. Farò tutto il possibile per trattenerlo. Sono molti a volerlo e servirà un’offerta importante. I soldi non garantiscono i tifoli e lui non vuole solo guadagnare soldi”.

E sui costi dell’affair Messi: “Bisogna essere chiari: Messi genera più entrata che uscite, il costo di Messi è l’8% del totale, lui genera il 30% di entrate alla società. È redditizio per il Barcellona ma la cosa più importante, che non ha prezzo. Se si chiede ad un bambino chi sia il migliore del mondo, beh, questo dirà Messi immediatamente”.