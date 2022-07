Laporta: “In debito con Messi. Spero sua storia col Barcellona non sia finita”

Il presidente del club catalano fa sognare i tifosi.

Redazione ITASportPress

A margine del Clasico giocato a Las Vegas in amichevole tra Real Madrid e Barcellona, il presidente del club blaugrana Joan Laporta ha avuto modo di parlare a ESPN anche di Lionel Messi e di una possibilità futura di rivederlo in maglia catalana.

PROSPETTIVA - "Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia finito", ha detto Laporta. "E credo che sia una nostra responsabilità che questo capitolo rimanga aperto, che non si chiuda definitivamente, e che ci riservi un finale molto più splendido di quanto in realtà è stato".

DEBITO - Il numero uno ha poi proseguito a livello personale sempre in chiave ritorno de La Pulce: "Se mi sento in debito con Messi? Si. Moralmente, come presidente del Barcellona, ho fatto la scelta giusta, ma a livello personale credo di essere ancora in debito con lui".

Staremo a vedere cosa accadrà al sette volte Pallone d'Oro per il quale si parla di svariate ipotesi per il futuro dal rinnovo col Psg per un'altra stagione fino alla MLS e, adesso, anche del clamoroso ritorno al Barcellona...