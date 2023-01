Laporta: “La Superlega potrebbe essere realtà nel 2025”

Si torna a parlare di Superlega e a farlo è il presidente del Barcellona Joan Laport a a Cadena Ser nel corso di 'Què t'hi jugues!'. Il numero uno dei catalani ha affrontato il delicato tema della competizione per la quale molti club hanno spinto, ad oggi senza successo, e per la quale continuano ad insistere soprattutto Real Madrid, Juventus e, appunto, blaugrana.

"In primavera ci sarà una decisione in merito alla Superlega, che per i club significherà la stessa cosa della legge Bosman per i calciatori. Non accetterei di partecipare a questo progetto se fosse un torneo chiuso. Real Madrid, Juventus e altri club hanno aderito alla Superlega. L'unica cosa che vogliamo cambiare è il modello di gestione", ha spiegato Laporta. "Dovrebbe appartenere ai club, ma lasciare che la UEFA sia al tavolo dei negoziati come altra componente".