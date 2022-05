Laporta: “Ritorno di Messi e Neymar? Non pago per riaverli, vengano a costo zero”

Le parole del presidente blaugrana

Messi e Neymar non hanno vissuto uno delle migliori stagioni al Paris Saint-Germain . I due, con Mbappé , dovevano formare un trio d'attacco che potesse puntare alla vittoria della Champions League, ma così non è stato vista la tanto discussa eliminazione agli ottavi contro il Real Madrid . Per entrambi i giocatori si starebbe parlando di un ritorno al Barcellona , club in cui hanno condiviso tante vittorie con l'attuale allenatore blaugrana Xavi . Proprio sull'argomento è intervenuto il presidente dei catalani Johan Laporta . Queste le sue parole a L'Esportiu:

"A chi non piace Neymar? È un giocatore eccezionale ma ha sottoscritto la sua schiavitù in cambio di soldi. Potrebbe tornare un giorno solo se fosse libero. Sarebbe irrazionale pagare per un calciatore che hai avuto già. Messi? È andata come tutti sappiamo, ci sarebbe piaciuto che chiudesse la sua carriera al Barcellona ma non è stato possibile. Se un giorno volesse tornare, dovrebbe farlo gratuitamente. E ci dovrebbe essere anche l’ok dello staff tecnico".