Laporta, scintille da Clasico: è entrato nello spogliatoio dell’arbitro

La sconfitta per 3-1 del Barcellona nel Clasico di Liga contro il Real Madrid chiude una settimana terribile per la formazione blaugrana che oltre a non essere riuscita a battere l'Inter in Champions League dopo il k.o. di San Siro, perde la vetta del campionato e lo fa in modo piuttosto netto. E sarà stato proprio questo insieme di cose a far infuriare il presidente dei catalani JoanLaporta che al termine del match ha voluto chiedere spiegazioni sull'arbitraggio direttamente al fischietto della sfida.