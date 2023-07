L’Arabia Saudita tenta Gattuso, ma lui vuole restare in Europa

Anche Gennaro Gattuso ha rifiutato le onerose offerte dell'Arabia Saudita. In particolare, il tecnico ha detto di "no" a diversi club sauditi e non solo. Ha anche avuto un contatto con il primo ministro Mohammed bin Salmann nel quale ha ribadito la sua posizione. L'ex centrocampista del Milan vuole restare in Europa. Vuole riprendere in mano la sua carriera da allenatore dopo la difficile avventura a Valencia e, magari, tornare in Italia. In contrapposizione al numero sempre più elevato di calciatori che si dirigono in Medio Oriente, l'allenatore si è aggiunto ai colleghi Max Allegri e José Mourinho, dicendo di "no" alle avance saudite.