L’Arabia tenta tre calciatori europei: sceglierebbero loro la squadra

Tentazione araba per tre big del calcio.

Dopo Cristiano Ronaldo, potrebbero presto esserci altri campionissimi a trasferirsi nel campionato in Arabia. CR7, infatti, potrebbe ritrovare tre suoi ex compagni di squadra ai tempi del Real Madrid. Secondo le informazioni riportate dal media, infatti, il governo dell'Arabia Saudita ha contattato i rappresentanti di Karim Benzema, Luka Modric e Sergio Ramos per offrire loro la possibilità di chiudere la carriera nel campionato del Golfo Persico.