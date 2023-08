L’Arabia vuole ingaggiare i migliori arbitri al mondo per il suo campionato

Non solo top player per l'Arabia Saudita, che pare interessata a rendere competitivo il proprio campionato a tutto tondo. La Saudi Pro League quindi potrebbe non avere solo alcuni dei migliori giocatori al mondo, ma anche quegli arbitri particolarmente conosciuti per l'ottimo operato. Al momento si parla di avance verso alcuni direttori di gara della Concacaf (Central America and Caribbean Association Football), in particolare Iván Barton, il messicano César Ramos Palazuelos e l'arbitro Mario Escobar. Di questo passo, però, il dominio saudita potrebbe espandersi anche sull'Europa. Ora la domanda sorge spontanea, dove andremo a finire?