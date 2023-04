L’arbitro perde la testa e si rivolge al giocatore con una ginocchiata

Ha del clamoroso quanto accaduto in Messico in occasione della sfida América-León. L'incontro valido per la tredicesima giornata del Torneo di Clausura ha visto il direttore di gara, Fernando Hernandez, perdere la testa e rifilare a Lucas Romero una ginocchiata. Gli animi del match si erano surriscaldati successivamente alla rete della squadra di casa, con gli ospiti intorno all'arbitro a protestare. Dopo aver estratto una serie di cartellini, il fischietto 39enne ha pensato di passare alle maniere forti che gli costeranno una lunga squalifica di 12 giornate.