L’Argentina e Adidas omaggiano Maradona: “rivive” la maglia del 1994

Proprio negli Usa il compianto Pibe de Oro giocò le ultime due partite della propria carriera in nazionale: quella contro la Grecia, vinta 4-0 con un gol di Diego, festeggiato con il celeberrimo urlo alla telecamera, e quella contro la Nigeria, vinta 2-1, al termine della quale Maradona fu sottoposto al controllo antidoping che ne riscontrò la positività alla cocaina. In quell'edizione l'Argentina, campione nel 1986 e finalista nel 1990, si qualificò alla fase ad eliminazione diretta solo grazie al ripescaggio, finendo terza nel girone alle spalle di Bulgaria e Nigeria e venendo poi eliminata agli ottavi dalla Romania.

La maglia non è al momento in vendita: nelle prossime settimane Adidas svelerà tempi e modi per l’acquisto da parte dei collezionisti appassionati.