L’arrivo di Messi in Mls è un crack: biglietti sold out in neanche mezz’ora

Ancora sold out per assistere a Lionel Messi dal vivo. L'attaccante argentino giocherà contro il Dallas ad un Toyota Stadium con più di 20 mila spettatori

Tutti vogliono assistere alle magie di Lionel Messi dal vivo. In America si è accesa quella passione per il calcio europeo e un "grazie" è certamente da recapitare al campione argentino, che con il suo Inter Miami sta facendo faville. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di come il suo arrivo in Mls abbia stravolto i piani economici del club, con un amento esponenziale delle vendite negli store fisici e online. Oggi si tratta dei biglietti, che per la sfida dei quarti di Leagues Cup contro il Dallas sono andati sold out dopo solo 18 minuti dalla loro uscita. Dunque, il Toyota Stadium del Texas si presenterà con il massimo numero di spettatori possibili (20mila).