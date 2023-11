L’Arsenal perde, Arteta attacca il Var: “È una vergogna”

Dopo essere stato eliminato in Carabao Cup per mano del West Ham, l'Arsenal è stato sconfitto anche in PremierLeague. Anthony Gordon ha regalato tre punti al Newcastle e i Gunners hanno perso terreno rispetto al Manchester City. L'allenatore Mikel Arteta, poi, ha attaccato il Var, che ha convalidato la rete dell'ex Everton al minuto 64. "Abbiamo perso la partita per degli episodi chiari ed evidenti. È imbarazzante. È una vergogna. Tutto qui, una vergogna". L'allenatore dell'Arsenal ha poi aggiunto: "C’è tanto in palio. E sono qui per rappresentare la squadra di calcio e per far competere la mia squadra ai massimi livelli. Non potete immaginare la quantità di messaggi che riceviamo che dicono ‘questo non può continuare’. È imbarazzante, mi dispiace, imbarazzante".