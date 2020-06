Las Palmas in lutto: morto 17enne Sanchez Vaca mentre nuotava

Tragedia in Spagna in casa del Las Palmas. Il 17enne Sanchez Vaca è morto insieme ad un altro ragazzo mentre nuotava nel canale Orellana. Il mondo del pallone è scosso da un altro lutto, questa volta riguardante un giovanissimo atleta.

Jorge Sanchez Vaca aveva solamente 17 anni ed era in forza nelle giovanili del Las Palmas. Il ragazzo è morto a Don Benito, comune dell’Estremadura, mentre faceva il bagno nel canale Orellana con un amico, morto anche lui. La società spagnola ha comunicato il lutto e nel corso dell’ultima sessione ha dedicato alcuni attimi di silenzio al giovane scomparso. “L’UD Las Palmas piange la morte dell’ex giocatore del nostro settore giovanile Jorge Sánchez Vaca che, proveniente dall’UD Jandía, aveva pianificato di entrare a far parte delle Juvenil A nella prossima stagione. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, queste le parole della società.

Sanchez Vaca era attualmente in prestito al Jandia di Fuerteventura, ma viste le ottime prestazioni nel corso del 2019/2020 era pronto a tornare alla base in quel di Las Palmas addirittura in prima squadra.