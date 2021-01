L’Atletico Bilbao subisce gol al primo minuto ma Marcelino se lo perde per… un’urgenza fisiologica “sospetta”

L’Atletico Bilbao di mister Marcelino ha vinto per 5-1 contro il Getafe eppure era passato in svantaggio a pochissimi secondi dall’inizio della gara. Un fatto che, però, il tecnico della squadra di casa si è letteralmente perso… Il motivo? Una presunta urgenza fisiologica che, però, lascia molti sospetti.

Marcelino e la rivalità con Bordalas

Non è passata inosservata l’assenza, nel primo minuto di gioco, del mister Marcelino sulla panchina dell’Atletico Bilbao. Secondi che sono “costati” al mister la mancata visione della rete subita dai suoi. Per molti, però, nonostante le parole successive alla gara dell’allenatore, il suo ritardo nell’ingresso in campo è dovuto al mister rivale. Infatti, tanti media iberici ritengono che questa sia stata una scelta fatta a tavolino per via dei cattivi rapporti tra i due allenatori iniziati nel lontano 2005 – quando si trovavano ad allenare l’Alicante e il Recreativo de Huelva – e proseguiti anche nel 2019 quando Marcelino si trovava al Valencia.

Il mister dei baschi avrebbe volontariamente evitato di incrociare quello ospite, esattamente come ha fatto a fine partita, quando è rientrato negli spogliatoi un minuto prima del fischio finale. Marcelino ha poi giustificato il tutto con una semplice “urgenza” fisiologica ma anche a sentire Bordalas, il tutto sembra stato studiato strategicamente…