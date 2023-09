L’attaccante segna ed esulta con un gestaccio. La Liga lo denuncia

Ha del clamoroso quanto accaduto in Segunda División del calcio spagnolo. Nel pomeriggio dello scorso lunedì, l'attaccante del Real Saragozza Victor Mollejo si è preso la scena segnando il gol valido per la vittoria della sua squadra. Fin qui tutto ok, poi la scena: giunto nei pressi della bandierina ha esultato toccandosi ripetutamente i genitali. Un'esultanza volgare che non è passata impunita alle autorità. Nonostante le tempestive scuse del calciatore "Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi e voglio dire che mi dispiace. Il mio gesto non rispetta l'educazione che mi è stata impartita e ora, a freddo, non ho idea del perché io l'abbia fatto" La Liga ha aperto un fascicolo per ammonirlo. Con grande probabilità, Mollejo dovrà scontare una bella squalifica.