L’Australia chiama Cristiano Ronaldo: “Qui tutti di amerebbero”

Offerta dall' Australia per Cristiano Ronaldo ? Per ora si tratta solo di un corteggiamento in fase molto primordiale, ma l'idea del CEO dell' A-League , Danny Townsend , sembra chiara: il calcio australiano sarebbe ben lieto di avere il cinque volta Pallone d'Oro nel proprio Paese.

Townsend, parlando alla radio SportsFM come sottolineatoanche dal The West Australian, ha detto: "Cristiano Ronaldo dice di non ricevere amore e rispetto dal Manchester United, ma sicuramente gli daremmo molto amore e rispetto qui in Australia. Potremmo non essere in grado di competere finanziariamente ma possiamo farlo in altri modi. Ovviamente è un azzardo, ma abbiamo sicuramente una proposta convincente da prendere in considerazione qui in Australia".