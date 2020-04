Lautaro Martinez costa troppo? Il Barça ha già l’alternativa

Il calciomercato post Coronavirus potrebbe essere al ribasso. Tutto dipenderà se i campionati e le Coppe verranno portati a termine oppure no. Gli incassi dei diritti TV sono fondamentali per le squadre che potrebbero così investire cifre più alte nella prossima sessione di mercato.

LAUTARO O TIMO – Anche in casa il Barcellona la dirigenza sta rivedendo il piano di investimenti sul mercato. Se prima il club sembrava convinto di fiondarsi su Lautaro Martinez ora non è più così certo. Dal 15 luglio sul calciatore argentino si attiverà la clausola da 111 milioni e, considerato il momento, sarà complicato per il Barcellona investire quella cifra. Ecco perché il club guidato da Bartomeu ha già l’alternativa. Si tratta di Timo Werner, la cui clausola ha un valore di 60 milioni. Un prezzo sicuramente più abbordabile. A riportarlo è il Mundo Deportivo.