L’avventura di Graham Potter al Chelsea finisce qui: ufficiale l’esonero

Confusione, tanta confusione in quel di Londra. Successivamente alla sconfitta per mano dell'Aston Villa, il Chelsea ha deciso di cambiare ancora direzione tecnica. Graham Potter non sarà più quindi l'allenatore dei blues da qui fino al termine della stagione e verrà sostituito da Bruno Saltor, nuovo Head Coach ad interim. Ad affermarlo è lo stesso club inglese tramite profili social ufficiali, con le parti che avrebbero deciso di separarsi anticipatamente. Per l'ex Brighton un'avventura durata sette mesi, con più delusioni che vittorie ed un undicesimo posto in Premier League che è la mera rappresentazione che qualcosa non ha funzionato.